Нужен скрипт, умеющий по крону забирать статистику заработка в Adsense. Складывать ее в текстовый файл на сервере или отправлять по почте.
Модель системы
Здравствуйте
Нужно сделать все что описано в проекте внизу
Проект для людей, знающих JQuery
Оставляйте цены, сроки, и самое главное данные по которым вас можно найти
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