Скрипт ГЕТБАЯ

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки193 просмотра

Привет всем!

Нужен человек, имеющий дело со всеми модулями серверными, чтобы поставить скрипт гетбая.

Плата - ?

Срок - ?

Все предложения скрыты.

16 лет назад
art-lancer
36 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

vl2k5
Vl Vl 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$150
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

vl2k5
Vl Vl 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад