Здравствуйте Нужно сделать все что описано в проекте внизу Проект для людей, знающих JQuery Оставляйте цены, сроки, и самое главное данные по которым вас можно найти
Гостевая книга
Гостевая книга:
- Админпанели не должно быть все делается в самой гостевой.
- Сообщение должно содержать поля:
1. Имя (неактивно)
2. Сайт (неактивно)
3. E-mail (неактивно)
4. Само сообщение
- Каждое сообщение должно иметь возможность ввода ответа для администратора или модератора для этого можно предусмотреть определенный код, то есть вводишь код и редактируешь или отвечаешь на сообщение.
- Возможные ссылки в сообщении должны быть неактивными.
- Сообщения без ответа нужно выделять либо интернсивностью, либо каким нибудь значком. После получения ответа выделение исчезает.
- Всего можно вводить один ответ на одно сообщение.
- Админ может удалить или отредактировать сообщение.
- Доска должна работать без базы данных (по возможности).
- Выдается по 10 сообщений (и ответов) на странице.
- Возможность встраивать в любой дизайн и любую html страницу.
- Сверзу и снизу оставить поля для баннеров или кодов.
Выбранный исполнитель
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