Гостевая книга

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен17 заявок297 просмотров

Гостевая книга:

- Админпанели не должно быть все делается в самой гостевой.

- Сообщение должно содержать поля:

1. Имя (неактивно)

2. Сайт (неактивно)

3. E-mail (неактивно)

4. Само сообщение

- Каждое сообщение должно иметь возможность ввода ответа для администратора или модератора для этого можно предусмотреть определенный код, то есть вводишь код и редактируешь или отвечаешь на сообщение.

- Возможные ссылки в сообщении должны быть неактивными.

- Сообщения без ответа нужно выделять либо интернсивностью, либо каким нибудь значком. После получения ответа выделение исчезает.

- Всего можно вводить один ответ на одно сообщение.

- Админ может удалить или отредактировать сообщение.

- Доска должна работать без базы данных (по возможности).

- Выдается по 10 сообщений (и ответов) на странице.

- Возможность встраивать в любой дизайн и любую html страницу.

- Сверзу и снизу оставить поля для баннеров или кодов.

HTML
16 лет назад
eg_admin
45 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

sergiuc
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 дня назад
16 лет назад
$50
3 дня
Короткие сроки, отличное качество работы, четкость и понимание заказчика вот пожалуй основные черты этого исполнителя. Работаю с Сергеем не впервые и каждый раз выбираю его среди прочих. Доволен!:)
Очень приятно сотрудничать с такими людьми, которые формулируют четкое ТЗ и относится с пониманием к исполнителю. В очередной раз, доволен сотрудничеством. Надеюсь еще будем сотрудничать.

Заявки фрилансеров

sergiuc
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 дня назад
16 лет назад