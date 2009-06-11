Гостевая книга:

- Админпанели не должно быть все делается в самой гостевой.

- Сообщение должно содержать поля:

1. Имя (неактивно)

2. Сайт (неактивно)

3. E-mail (неактивно)

4. Само сообщение

- Каждое сообщение должно иметь возможность ввода ответа для администратора или модератора для этого можно предусмотреть определенный код, то есть вводишь код и редактируешь или отвечаешь на сообщение.

- Возможные ссылки в сообщении должны быть неактивными.

- Сообщения без ответа нужно выделять либо интернсивностью, либо каким нибудь значком. После получения ответа выделение исчезает.

- Всего можно вводить один ответ на одно сообщение.

- Админ может удалить или отредактировать сообщение.

- Доска должна работать без базы данных (по возможности).

- Выдается по 10 сообщений (и ответов) на странице.

- Возможность встраивать в любой дизайн и любую html страницу.

- Сверзу и снизу оставить поля для баннеров или кодов.