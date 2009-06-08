Импорт старой базы в новую версию игры

Нужно обновить базы онлайнигры Lineage II

у меня был интерлюд, я поставил новую версию игры грация2 надо

перенести базу данных с интерлюда на грацию

но между ними конфликт, а копипаст делать я нехочу ,долго и геморно

мне надо чтоб все персонажи перешли на новую версию игры без потерь

имя базы off ЭТО СТАРАЯ ВЕРСИЯ ИГРЫ

новая версия игры l2acedb (104)

надо с офф перекинуть на l2acedb (104)

да и еще, есть замки крепости скилы в грации которых небыло в интерлюде) надеюсь ничего ненапортачиться))?

указывайте цену и пишите в асю или сюда

ICQ: 380945346