Скандинавский аукцион

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок230 просмотров

Нужно срочно доделать скандинавский аукцион. практически весь скрипт готов осталось коечто доработать. аукцион самописный, не клон.

Аукцион уже был готов но были некоторые тех проблемы.

Нужно сделать заново:

user panel

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страницу аукционов

16 лет назад
mixa007
Mikhail 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

mishasaz
S. Misha 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$200
5 дней
Ochen bistro vse zdelal. chelovek znaet svoe delo. rekomendyy
Очень приятный заказчик, помогал в тестировании сайта, коммуникабельный. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

mishasaz
S. Misha 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад