Клиент может размещать карточку предприятия, информацию, загружать прайс-листы, карту проезда, каталог товаров. Нужен человек с опытом написание скриптов. Пропадание, отключение телефона, задержка сроков - сразу отказ. Знание: PHP, MySQL, HTML, CSS, ...
Скрипт обмена трафиком как znews.su, readme.ru
Нужен скрипт систем обмена трафиком znews.su, readme.ru и им подобным.Инетересует именно система обмена трафиком,а не парсинг rss .Т.е. требуются люьди,понимающие принцип работы этих систем.
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