Интерактивная карта

Необходимо сделать проект состоящий из 2 частей админской и просмоторщика, на языке php.

т.е. index.html и admin.html

Задача и цель: отображение на карте мира точек (введенных координат) в админской части. В части просмотра отображается точка и при клике на точку отображается инфа о точке (хранить надо в 1 таблице в базе MySql)

В админской части доступно редактирование добавление и удаление точек. Карта предпологает наличия зумирования. Вобщем что-то на гуглмапс похожее, только проще в 2000 раз:)