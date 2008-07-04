Интерактивная карта

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Закрыт9 заявок194 просмотра

Необходимо сделать проект состоящий из 2 частей админской и просмоторщика, на языке php.

т.е. index.html и admin.html

Задача и цель: отображение на карте мира точек (введенных координат) в админской части. В части просмотра отображается точка и при клике на точку отображается инфа о точке (хранить надо в 1 таблице в базе MySql)

В админской части доступно редактирование добавление и удаление точек. Карта предпологает наличия зумирования. Вобщем что-то на гуглмапс похожее, только проще в 2000 раз:)

MySQLPHP
16 лет назад
Nelo-cool
Владимир 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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