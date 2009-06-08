Интегрировать дизайн на CMS

Здравствуйте фрилансеры. Есть срочная работа. Есть разработанный и сделанный дизайн сайта, необходимо этот дизайн интегрировать на CMS. Направление сайта - предоставление рекламной информации о клиентах. Выбор CMS оставляю за вами. Конкретно что необходимо сделать:

1. Сделать шаблон для выбранной вами CMS из сделанного раннее дизайна.

2. Быстрый поиск.

3. Поиск по категориям.

4. Поиск расширенный.

5. Многоуровневое раскрывающееся меню.

6. Меню где пункты в виде закладок основного окна (куда будет выводиться основная информация). Пункты этого меню должны меняться (названия и их количество) при выборе конкретной информации.

7. Обычное меню ввиде 4 ссылок.

8. Топ 10 Топ 100 Топ 500 как сквозной по всей информации так и конкретный по определённому виду.

9. Голосование.

10. Рейтинг популярности.

11. Фотогалерея, конкретно какая на ваше усмотрение, что бы нормальная была.

Собственно всё, сроки и стоимость, а так же более конкретную информацию обговорим при дальнейшем разговоре. Так же при дальнейшем разговоре я предоставлю сделанный ранее дизайн.

Кто заинтересовался стучите в ICQ 311188154. Зовут меня Максим.

Хорошо если у Вас есть Magent или хотя бы Skype, с гарнитурой для голосового общения, так как в дальней шем общаться лучше голосом через эти программы.

Собственно всё спасибо за внимание.