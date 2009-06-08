Плагин для Wordpress

# 1 — $

Версия WP 2.6

Задача плагина: при добавлении комментария к записи, должно отсылаться писмо на е-майл.

Е-майл и имя получателя берётся из таблицы wp_postmeta, следующим образом:

1) В таблице в поле post_id ищем номер нашей записи (в которой оставляется комментарий) с условием meta_key= Author Email и meta_key= Author Name.

2) Если данные найдены, отправляем письмо:

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От: Стандартный е-майл админа

Кому: [email protected] (т.е. найденный е-майл)

Тема: Новый комментарий на вашу запись.

Сообщение: Здравствуйте, (Имя)!

На вашу запись поступил новый комментарий.

test.ru/p?23

С уважением, test.ru

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3) Если Author Email и Author Name не найдены, то ничего не отправляем.

--

-- Структура таблицы `wp_postmeta`

--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `wp_postmeta` (

`meta_id` bigint(20) NOT NULL auto_increment,

`post_id` bigint(20) NOT NULL default '0',

`meta_key` varchar(255) default NULL,

`meta_value` longtext,

PRIMARY KEY (`meta_id`),

KEY `post_id` (`post_id`),

KEY `meta_key` (`meta_key`)

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1345 ;

--

-- Дамп данных таблицы `wp_postmeta`

--

INSERT INTO `wp_postmeta` (`meta_id`, `post_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES

(951, 428, 'Author Name', 'Мария'),

(952, 428, 'Author Email', '[email protected]'),

(1059, 478, 'Author Name', 'Елена'),

(1060, 478, 'Author Email', '[email protected]'),

(1247, 521, 'Author Name', 'Виктория'),

(1248, 521, 'Author Email', '[email protected]'),

(1242, 519, '_edit_last', '1'),

(1241, 519, '_edit_lock', '1242282456'),

(1176, 507, '_edit_lock', '1241716485'),

(1177, 507, '_edit_last', '1'),

(1178, 507, 's2mail', '');