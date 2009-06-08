Необходимо в сжатые сроки превратить псд в работающий сайт на джумле, с простейшим функционалом. Каков бюджет?)
Плагин для Wordpress
Версия WP 2.6
Задача плагина: при добавлении комментария к записи, должно отсылаться писмо на е-майл.
Е-майл и имя получателя берётся из таблицы wp_postmeta, следующим образом:
1) В таблице в поле post_id ищем номер нашей записи (в которой оставляется комментарий) с условием meta_key= Author Email и meta_key= Author Name.
2) Если данные найдены, отправляем письмо:
--------------------------
От: Стандартный е-майл админа
Кому: [email protected] (т.е. найденный е-майл)
Тема: Новый комментарий на вашу запись.
Сообщение: Здравствуйте, (Имя)!
На вашу запись поступил новый комментарий.
С уважением, test.ru
--------------------------
3) Если Author Email и Author Name не найдены, то ничего не отправляем.
--
-- Структура таблицы `wp_postmeta`
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `wp_postmeta` (
`meta_id` bigint(20) NOT NULL auto_increment,
`post_id` bigint(20) NOT NULL default '0',
`meta_key` varchar(255) default NULL,
`meta_value` longtext,
PRIMARY KEY (`meta_id`),
KEY `post_id` (`post_id`),
KEY `meta_key` (`meta_key`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1345 ;
--
-- Дамп данных таблицы `wp_postmeta`
--
INSERT INTO `wp_postmeta` (`meta_id`, `post_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES
(951, 428, 'Author Name', 'Мария'),
(952, 428, 'Author Email', '[email protected]'),
(1059, 478, 'Author Name', 'Елена'),
(1060, 478, 'Author Email', '[email protected]'),
(1247, 521, 'Author Name', 'Виктория'),
(1248, 521, 'Author Email', '[email protected]'),
(1242, 519, '_edit_last', '1'),
(1241, 519, '_edit_lock', '1242282456'),
(1176, 507, '_edit_lock', '1241716485'),
(1177, 507, '_edit_last', '1'),
(1178, 507, 's2mail', '');
Заявки фрилансеров
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