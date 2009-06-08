Несложную верстку натянуть на джумла1,5

Сам проект лежит здесь http://narod.ru/disk/9629191000/144%20vitek%20600x600.rar.html необходимо чтоб кнопки управления и 2 доп фото вверху слева были размещены на выдвигающейся панели. Т.е. при загрузке есть только ролик внизу вкладка _____/меню\______ ...