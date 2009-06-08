Верстка+программирование+админка+настройка

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок608 просмотров

Требуется:Верстка+программирование+админка+установка+настройка на хостинге+( флеш меню )+( Сео)

Сайт мини-портал мультиязычный.дизайн файлов в псд имеется.

(http://www.2u.ru/templates/23631.html - что то похожее что надо будет.

Цену,сроки,что будет использоватся,что делали,что умеете-в личном сообщении пожалуйста.

Космонавтов,Фирмы,студии не беспокоить,берегите своё и моё время.Выберу с соответсвием цена+качество+исполнение.

HTML
16 лет назад
ssl
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
9 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров