Из RSS в Twitter

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок148 просмотров

Здравствуйте

Нужен скрипт который будет запускаться раз в 4 часа и парсить rss каналы из списка (rss каналов будет много) и автоматом добавлять новые сообщения в твиттер аккаунт. В твиттер будет заноситься только заголовок и ссылка из rss. Пример что попало в twitter: Title of the article: http://tinyurl.com/34fjht

Спасибо.

16 лет назад
DrGuz
40 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

MaxF
42 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$30
1 день
Отличный программист, всё сделал быстро раньше обговоренного срока и качественно, точно как я хотел, даже лучше! Спасибо!
Отличный заказчик. Не было проблем ни с оплатой, ни с пониманием друг друга. Очень доволен.

Заявки фрилансеров

MaxF
42 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад