Из RSS в Twitter

Здравствуйте

Нужен скрипт который будет запускаться раз в 4 часа и парсить rss каналы из списка (rss каналов будет много) и автоматом добавлять новые сообщения в твиттер аккаунт. В твиттер будет заноситься только заголовок и ссылка из rss. Пример что попало в twitter: Title of the article: http://tinyurl.com/34fjht

Спасибо.