Требуется:Верстка+программирование+админка+установка+настройка на хостинге+( флеш меню )+( Сео) Сайт мини-портал мультиязычный.дизайн файлов в псд имеется. (http://www.2u.ru/templates/23631.html - что то похожее что надо будет. Цену,сроки,что будет использоватся,что делали,что умеете-в личном сообщении пожалуйста. Космонавтов,Фирмы,студии ...
Доработка функционала в oscommerce
Необходимо доработать функционал магазина на oscommerce.
В админке добавить раздел, в котором будет авторизовавшемуся менеджеру отображаться информация о его ведомых клиентах. Т.е. формируется заказ, его берет менеджер1, все данные заказа копируются в этот раздел. Та же ситуация и с менеджер2 и т.д. Т.е. каждый менеджер ведет свою определенную группу клиентов.
Ваши предложения.
Желательно, чтобы исполнитель был из Москвы.
Заявки фрилансеров
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