Доработка функционала в oscommerce

Необходимо доработать функционал магазина на oscommerce.

В админке добавить раздел, в котором будет авторизовавшемуся менеджеру отображаться информация о его ведомых клиентах. Т.е. формируется заказ, его берет менеджер1, все данные заказа копируются в этот раздел. Та же ситуация и с менеджер2 и т.д. Т.е. каждый менеджер ведет свою определенную группу клиентов.

Ваши предложения.

Желательно, чтобы исполнитель был из Москвы.