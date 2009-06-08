Прикрутить XAP к сату на dom_xls

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Закрыт2 заявки155 просмотров

Есть сайт на xls(xml)

Туда надо прикрутить код XAP

Для знающего человека - дело 10 минут

16 лет назад
esupport
47 лет
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров