Wordpress plugins

Все хорошое можно сделать еще лушче и получить за это признание

Это касается и плагинов для вордпресса.

Если ты имеешь опыт, знание и желание делать рельано полезные и класные вещи нам нужно сотрудничать.

На сегодня основная задача модификация и разработка плагинов для ворпдесса

Оплата почасавая -

Пожалуйста укажи суму за 100 часов работы

Обязательно пришли линки где можно увидеть/прочитать/скачать плагины которые ты уже делал

Спасибо!

Слава Каушан

http://vkaushan.blogspot.com