Нужно создать сайт для сервера ла2 выброному исполнителю отдам проект! без предоплат цена до 1000 доларов!
Wordpress plugins
Все хорошое можно сделать еще лушче и получить за это признание
Это касается и плагинов для вордпресса.
Если ты имеешь опыт, знание и желание делать рельано полезные и класные вещи нам нужно сотрудничать.
На сегодня основная задача модификация и разработка плагинов для ворпдесса
Оплата почасавая -
Пожалуйста укажи суму за 100 часов работы
Обязательно пришли линки где можно увидеть/прочитать/скачать плагины которые ты уже делал
Спасибо!
Слава Каушан
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