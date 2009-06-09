Помогите ответить на простейший вопрос

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Закрыт4 заявки311 просмотров

Необходимо отправить информацию по API методом POST. Все нормально до тех пор, пока в информации не передается знак дефиса. При попытке передачи дефиса принимающий сообщение сервер выдает ошибку. Как можно решить указанную проблему?

16 лет назад
alexjoy1
Андрей 
42 года
20 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров