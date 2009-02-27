Установить и настроить модуль использующий PEAR

Наверное такой небольшой проект не дал Михаилу возможности проявить все свои таланты в программировании... Но то что я увидел, мне очень понравилось. Максимально быстро и эффективно решил сложную проблему с PEAR, phpmailer и т.д. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!