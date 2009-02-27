Опыт работы в команде по разработке CRM системы, написание различных парсеров/грабберов, доработка готовых скриптов/cms, написание интернет магазинов.
PHP (ООП), XML, MySQL. Небольшой опыт работы с MSSQL.
Администрирование VDS/VPS сервера на среднем уровне.
Опыт Web программирования 5 лет.
Бывший сотрудник IDSS ( http://idss.ru/ )
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
15 лет назад
Работа выполнена качественно, в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
Грамотный заказчик. Оплата заказа во время и без проблем.
$20
10 баллов
15 лет назад
Наверное такой небольшой проект не дал Михаилу возможности проявить все свои таланты в программировании... Но то что я увидел, мне очень понравилось. Максимально быстро и эффективно решил сложную проблему с PEAR, phpmailer и т.д. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
Грамотный заказчик, который четко объясняет задачу. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!