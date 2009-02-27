budda

Михаил budda

 
39 летРоссия/Нижний Новгород
18 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Опыт работы в команде по разработке CRM системы, написание различных парсеров/грабберов, доработка готовых скриптов/cms, написание интернет магазинов.

PHP (ООП), XML, MySQL. Небольшой опыт работы с MSSQL.

Администрирование VDS/VPS сервера на среднем уровне.

Опыт Web программирования 5 лет.

Бывший сотрудник IDSS ( http://idss.ru/ )

PHPMySQL
Отзывы заказчиков
vilichinskiy
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$7
10 баллов
15 лет назад
Скрипт статистики (кол-во юзеров, юзеров онлайн)
Работа выполнена качественно, в срок. Рекомендую.
Грамотный заказчик. Оплата заказа во время и без проблем.
Ответный отзыв
olson
50 летАвстралия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Установить и настроить модуль использующий PEAR
Наверное такой небольшой проект не дал Михаилу возможности проявить все свои таланты в программировании... Но то что я увидел, мне очень понравилось. Максимально быстро и эффективно решил сложную проблему с PEAR, phpmailer и т.д. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Грамотный заказчик, который четко объясняет задачу. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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