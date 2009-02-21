Написать небольший скрипт для Oscommerce

$15
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка131 просмотр
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На сайте стоит система StockManager, которая периодически (запуском крона) обновляет каталог с удаленного сервера. Задача -

1) привязать запросы на апдейт цены не по идентификатору, а по его имени

2) привязать скрипт выполняющий запросы (список ниже), к окончанию работы StockManager скрипта

UPDATE `products` SET `products_tax_class_id`=1;

UPDATE `products_attributes` SET `options_values_price`=1.5, `price_prefix`='+' WHERE `options_values_id`=182;

UPDATE `products_attributes` SET `options_values_price`=2.1, `price_prefix`='+' WHERE `options_values_id`=183;

UPDATE `products_attributes` SET `options_values_price`=2.5, `price_prefix`='+' WHERE `options_values_id`=184;

UPDATE `products_attributes` SET `options_values_price`=2.5, `price_prefix`='+' WHERE `options_values_id`=186;

UPDATE `products_attributes` SET `options_values_price`=3.25, `price_prefix`='+' WHERE `options_values_id`=187;

UPDATE `products_attributes` SET `options_values_price`=1.5, `price_prefix`='+' WHERE `options_values_id`=188;

UPDATE `products_attributes` SET `options_values_price`=5.5, `price_prefix`='+' WHERE `options_values_id`=189;

UPDATE `products_attributes` SET `options_values_price`=0.8, `price_prefix`='+' WHERE `options_values_id`=191;

UPDATE `products_attributes` SET `options_values_price`=2.5, `price_prefix`='+' WHERE `options_values_id`=192;

UPDATE `products_attributes` SET `options_values_price`=2.1, `price_prefix`='+' WHERE `options_values_id`=193;

UPDATE `products_attributes` SET `options_values_price`=2.5, `price_prefix`='+' WHERE `options_values_id`=194;

UPDATE `products_attributes` SET `options_values_price`=0.8, `price_prefix`='+' WHERE `options_values_id`=195;

UPDATE `products_attributes` SET `options_values_price`=3.5, `price_prefix`='+' WHERE `options_values_id`=211;

UPDATE `products_attributes` SET `options_values_price`=3, `price_prefix`='+' WHERE `options_values_id`=278;

UPDATE `products_attributes` SET `options_values_price`=8, `price_prefix`='+' WHERE `options_values_id`=279;

UPDATE `products_attributes` SET `options_values_price`=4, `price_prefix`='+' WHERE `options_values_id`=299;

UPDATE `products_attributes` SET `options_values_price`=4, `price_prefix`='+' WHERE `options_values_id`=300;

UPDATE `products_attributes` SET `options_values_price`=9.5, `price_prefix`='+' WHERE `options_values_id`=315;

15 лет назад
willarin
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
borzovich
Дмитрий 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$15
1 день
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