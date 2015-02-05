Дописать скрипт доски объявлений

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тебуется:
1.) Сделать вывод последних добавленных 5-10 объявлений на главную страницу
2.) Защитить Email пользователей от СПАМеров - добавив форму отправки на Email с каптчей
3.) Сделать добаляемую с объявлением ссылку редиректной (в скрипте она прямая)
4.) Добавить возможность добавления GIF, JPEG картинок (в скрипте имеется возможность добавлять только в формате JPG)
5.) Сделать вывод картинки прикрепленной к объявлению на страницу "короткой новости". Пример: 1bbs.ru/?cat_id=82&os=10
6.) Переделать вывод УРЛ-ссылок вида cat_id=ххх на ЧПУ. (транслит заголовка объявления)
7.) Сделать функцию выделения объявлений при помощи оплаты СМС-биллинга как на сайте: 1bbs.ru/payinfo.php
Речь идет о скрипте доски объявлений Flashscripts (точка) org
Скрипт купленный, но данных функций в нем нет.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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