Дописать скрипт доски объявлений

Тебуется:

1.) Сделать вывод последних добавленных 5-10 объявлений на главную страницу

2.) Защитить Email пользователей от СПАМеров - добавив форму отправки на Email с каптчей

3.) Сделать добаляемую с объявлением ссылку редиректной (в скрипте она прямая)

4.) Добавить возможность добавления GIF, JPEG картинок (в скрипте имеется возможность добавлять только в формате JPG)

5.) Сделать вывод картинки прикрепленной к объявлению на страницу "короткой новости". Пример: 1bbs.ru/?cat_id=82&os=10

6.) Переделать вывод УРЛ-ссылок вида cat_id=ххх на ЧПУ. (транслит заголовка объявления)

7.) Сделать функцию выделения объявлений при помощи оплаты СМС-биллинга как на сайте: 1bbs.ru/payinfo.php

Речь идет о скрипте доски объявлений Flashscripts (точка) org

Скрипт купленный, но данных функций в нем нет.