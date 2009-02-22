Необходимо разработать компонент для joomla 1.0.25.

Суть компонента заключается в следующем. Добавление данных в раздел. Допустим существует раздел Автомойки, зайдя туда можно увидеть уже существующие позиции и ссылка добавить. При добавлении используем след. данные: ( Компания Телефон Адрес Фото), добавление уже в список новой позиции происходит после проверки администратором.

Требуется что-то подобное.

Ребята жду Ваших предложений, а также цену... ПРОШУ В ЛИЧКУ НЕ ПИСАТЬ!!! Оставляйте предложения только здесь. Спасибо.