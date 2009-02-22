Разработать компонент для Joomla

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки159 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разработать компонент для joomla 1.0.25.

Суть компонента заключается в следующем. Добавление данных в раздел. Допустим существует раздел Автомойки, зайдя туда можно увидеть уже существующие позиции и ссылка добавить. При добавлении используем след. данные: ( Компания Телефон Адрес Фото), добавление уже в список новой позиции происходит после проверки администратором.

Требуется что-то подобное.

Ребята жду Ваших предложений, а также цену... ПРОШУ В ЛИЧКУ НЕ ПИСАТЬ!!! Оставляйте предложения только здесь. Спасибо.

Joomla
15 лет назад
auto02
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
  • Похожие заказы

  • Переделать структуру чата jPFChat для joomla 1.5.9

    Нужно переделать немного структуру компонента чата jPFChat для joomla 1.5.9. Добавить ещё одну колонку, где будут отображаться только пользователи с usertype="Author"(схематически это выглядит вот так ---------------- | колонка где пользователи с usertype="Author" | само ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Дописать скрипт доски объявлений

    Тебуется: 1.) Сделать вывод последних добавленных 5-10 объявлений на главную страницу 2.) Защитить Email пользователей от СПАМеров - добавив форму отправки на Email с каптчей 3.) Сделать добаляемую с объявлением ссылку редиректной (в скрипте она прямая) 4.) Добавить возможность ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Протестировать сайт и исправить ошибки

    $15

    После переноса сайта www.ukr-firma.com начали появляться ошибки, к примеру капча перестала работать и зайти никто не может, обратная связь не работает. Вобщем нужно протестировать весь сайт и исправить все ошибки. Требуется только спец по друпал т.к. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Переделать highside js

    Мне необходимо получить немного модифицированный http://highslide.com/ скрипт открытия Html содержимого в highslide. На оф. сайте есть пример с "Scrolling HTML content" (окно выезжает на всю страничку) , который грузит в окошко содержимое другой html страницы. 1. ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сделать небольшую веб системку для учета балансов

    Необходимо реализовать небольшую веб систему php+mysql. Детальное ТЗ в аттаче. Доп. вопросы - по аське. От кандидата - портфолио, аська, время исполнения и сумма. Поскольку задание небольшое, предпочтение тем, кто сделает "за сегодня". Дизайн значение не имеет - главное функционал

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Изменить ЧПУ ссылок shopscript Smarty

    $10

    Требуется хоршее знание php, Smarty, и Shopscript! были ссылки вида http://www.sait.ru/?categoryID=14 стали http://www.sait.ru/kategory14.html ... тоже самое и с другими страницами, было http://www.sait.ru/?productID=5 http://www.sait.ru/tovares5.html это я прописал в mod_rewrite нужно внести изменения в страницы шаблона чтобы на сайте были только ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Написать небольший скрипт для Oscommerce

    $15

    На сайте стоит система StockManager, которая периодически (запуском крона) обновляет каталог с удаленного сервера. Задача - 1) привязать запросы на апдейт цены не по идентификатору, а по его имени 2) привязать скрипт выполняющий запросы (список ниже), ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доделать CMS

    $50

    Есть сайт с самописной cms ( http://koren.com.ua ), корявая ) верю...но пхп код там вроде простой на мой взгляд...в админке cms можно создавать разделы в каждом пункте меню ( http://koren.com.ua/pages/photo/index/ - например ), т.е. грубо ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад