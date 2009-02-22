Нужно переделать немного структуру компонента чата jPFChat для joomla 1.5.9. Добавить ещё одну колонку, где будут отображаться только пользователи с usertype="Author"(схематически это выглядит вот так ---------------- | колонка где пользователи с usertype="Author" | само ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать компонент для joomla 1.0.25.
Суть компонента заключается в следующем. Добавление данных в раздел. Допустим существует раздел Автомойки, зайдя туда можно увидеть уже существующие позиции и ссылка добавить. При добавлении используем след. данные: ( Компания Телефон Адрес Фото), добавление уже в список новой позиции происходит после проверки администратором.
Требуется что-то подобное.
Ребята жду Ваших предложений, а также цену... ПРОШУ В ЛИЧКУ НЕ ПИСАТЬ!!! Оставляйте предложения только здесь. Спасибо.
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