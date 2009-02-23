Нужен человек для помощи разработки сайта-портала на Joomla. Разработка отдельных компонентов и шаблонов. Оплата сразу за готовый элемент разработки и на месте.
Срочно нужны 2 маленькие формы отправки с сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно срочно (ближайщие несколько часов) сделать 2 формы обратной связи на сайте и помочь их на сайте разместить.
В каждой форме 5 пунктов (почти одинаковых, разница в один пункт между 2мя формами).
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