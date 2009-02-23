Парсер html

Веб-программированиеЗакрыт17 заявок441 просмотр
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Необходимо разработать парсер html страниц с функциями:

задается список сайтов, вложенность, идет поиск по шаблону

получить надо ссылку страницы, где найден шаблон

1. На чем быстрее будет работать (windows/linux) (прикладное по/ web приложение)?

2. Цена, сроки.

HTML
15 лет назад
darion999
Andrew Simonenko 
60 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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