Модификация блога о зннаменитостях

Требуется разработчик с опытом разработки компонентов под WordPress, а именно его многопользовательской версии WPMU. Нужно внедрить ряд модификаций в посещаемый блог о знаменитостях не нарушая его работоспособности, а также создать систему генерации и публикации виджетов на основе постоянно обновляющегося контента блога. Особое внимание будет уделено разработчикам с опытом разработки виджетов для обмены контентом между блогами. Техническое задание будет выслано для ознакомления и согласования стоимости работ всем желающим кандидатам.

Блог: Plitkar.com.ua. Среднесуточная посещаемость 5-6 тыс. уникальных посетителей.

Обязательное требование: разработчик должен быть резидентом Украины, можно частным лицом, для подписания договора на выполнение работ.