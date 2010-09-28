$200
Описание проекта доступно в документе. Проект срочный. http://docs.google.com/View?id=dcgxh8vw_9fcv7jcgd
Веб-программированиенет заявок
Закрыт
15 лет назад
Описание проекта доступно в документе. Проект срочный. http://docs.google.com/View?id=dcgxh8vw_9fcv7jcgd
Требуется разработчик с опытом разработки компонентов под WordPress, а именно его многопользовательской версии WPMU. Нужно внедрить ряд модификаций в посещаемый блог о знаменитостях не нарушая его работоспособности, а также создать систему генерации и публикации виджетов ...