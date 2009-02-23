Нужен скрипт для ЖЖ

Необходимо сграбить инфомацию ( текст и картинки) с нескольких интернет-магазинов. Оплата ПОСЛЕ выполнения работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен скрипт для удаления из списка ЖЖ-френдов тех, кто не зафрендил (не ответил взаимностью) мне.
Входные данные: txt-файл и перечнем логинов и паролей.
От скрипта требуется зайти на ЖЖ-сервер, залогиниться, почистить список друзей, сохранить перечень оставшихся друзей в txt и перейти к следующему журналу по списку.
Бюджет 15$
Если кого-то заинтересовало предложение - стучите в ICQ 356861111 - почту я проверяю очень редко.
- Похожие заказы
- Веб-программирование17 заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
Нужен тулбар, простой, не эксповый с обычным процессом инсталяции, выполняющий функцию отображения рекламы получаемой по ХМЛ + серчбокс. кто может написать или имеет написаный стучите в 126254. оплата труда достойная, имеются варианты постоянного сотрудничества. Писать только в ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимо разработать парсер html страниц с функциями: задается список сайтов, вложенность, идет поиск по шаблону получить надо ссылку страницы, где найден шаблон 1. На чем быстрее будет работать (windows/linux) (прикладное по/ web приложение)? 2. Цена, сроки.Веб-программирование17 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется разработчик с опытом разработки компонентов под WordPress, а именно его многопользовательской версии WPMU. Нужно внедрить ряд модификаций в посещаемый блог о знаменитостях не нарушая его работоспособности, а также создать систему генерации и публикации виджетов ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $5
Требуется небольная помощь по Smarty бюджет такой потому что для знающего человека дело 1 минуты. icq 99467811 всем спасибо уже помогли.Завершен15 лет назад
- $100
Создание и обработка анимационного ролика на флаш. Персональный проект для Шутко Геннадий (Hazard-Soft)Закрыт15 лет назад
Есть польский сайт с базой на xml нужно написать модуль который будет доставать инфу с той базы и показывать ее на моем. доступ к базе есть, она обновляется практически каждый день, структуру база не миняет. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $20
Нужно срочно (ближайщие несколько часов) сделать 2 формы обратной связи на сайте и помочь их на сайте разместить. В каждой форме 5 пунктов (почти одинаковых, разница в один пункт между 2мя формами).Завершен15 лет назад
- $250
Имеется форум на Invision Power Board v2.1.7 Нужно обновить до Invision Power Board v2.3.3 и не потерять никаких данных :) + Прикрутить и настроить готовый дизайн + Сохранить работоспособность работающего мода репутаций с небольшими корректировками.Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть сайт на КМС TypoLight, в которой каталог не предусмотрен, потому был реализован статьями. А навигация сделана через меню: http://basteg.benrose.ee Нужно сделать навигацию деревом. В блоке справа (вместо новостей).Веб-программирование12 заявокЗакрыт15 лет назад