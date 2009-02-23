Нужен скрипт для ЖЖ

Нужен скрипт для удаления из списка ЖЖ-френдов тех, кто не зафрендил (не ответил взаимностью) мне.

Входные данные: txt-файл и перечнем логинов и паролей.

От скрипта требуется зайти на ЖЖ-сервер, залогиниться, почистить список друзей, сохранить перечень оставшихся друзей в txt и перейти к следующему журналу по списку.

Бюджет 15$

Если кого-то заинтересовало предложение - стучите в ICQ 356861111 - почту я проверяю очень редко.