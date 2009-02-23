Создание Flash

$40
Веб-программированиеЗакрыт19 заявок364 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создать флеш который берет из БД информацию и попеременно выводит ее пользователю. Из бд берется информация об объекте и информация о расположении фотографии. Пользователю показывается фотография объекта, название и часть описания, так же показывается ссылка подробно, при клике на которую пользователь попадает на страницу данного объекта... через 15 секунд объект сменяется другим объектом.

15 лет назад
elaptev
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Запись голоса пользователя

    Необходимо разработать прототип web-страницы с возможностью записи голоса клиента продолжительностью до 1 минуты. Компонент записи необходимо сделать на Flash. От вас: 1. Цена; 2. Сроки; 3. Какое ПО на стороне сервера будет задействовано; 4. Портфолио или демки.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Quotes

    $30

    Надо написать вап цитатн. вывод цитат, комм, рейт, добавл. остальное в лс

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужен скрипт для ЖЖ

    $15

    Нужен скрипт для удаления из списка ЖЖ-френдов тех, кто не зафрендил (не ответил взаимностью) мне. Входные данные: txt-файл и перечнем логинов и паролей. От скрипта требуется зайти на ЖЖ-сервер, залогиниться, почистить список друзей, сохранить перечень оставшихся ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Парсер html

    Необходимо разработать парсер html страниц с функциями: задается список сайтов, вложенность, идет поиск по шаблону получить надо ссылку страницы, где найден шаблон 1. На чем быстрее будет работать (windows/linux) (прикладное по/ web приложение)? 2. Цена, сроки.

    HTML
    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Модификация блога о зннаменитостях

    Требуется разработчик с опытом разработки компонентов под WordPress, а именно его многопользовательской версии WPMU. Нужно внедрить ряд модификаций в посещаемый блог о знаменитостях не нарушая его работоспособности, а также создать систему генерации и публикации виджетов ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Модуль обработки xml с другого сайта + заказ .NET

    Есть польский сайт с базой на xml нужно написать модуль который будет доставать инфу с той базы и показывать ее на моем. доступ к базе есть, она обновляется практически каждый день, структуру база не миняет. ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад