Форма отправки на движке DLE с пoлучением в ПМ

ЗАКАЗ ВСЁ ЕЩЁ АКТУАЛЕН (5.05.2009)!!! Cайт на DLE 8.0 с видеороликами (просто вставляется видео через embed с разных видеохостингов - video.mail.ru, rutube.ru, youtube.com, smotri.com, myvi.ru и тд), но снимать один скриншот каждый раз с каждого ролика ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна форма отправки даных в ПМ на сайте(не на мыло).
ТС на рисунке приложеном.
одно дополнение: пользователь должен быть авторизован на сайте, чтобы его автоматом определело от кого письмо.
как обычно выбираю бюджет до 50 уе, выберу самый дешевый вариант.
если будет очень дорого откажусь от проекта.
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