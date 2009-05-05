Форма отправки на движке DLE с пoлучением в ПМ

Нужна форма отправки даных в ПМ на сайте(не на мыло).

ТС на рисунке приложеном.

одно дополнение: пользователь должен быть авторизован на сайте, чтобы его автоматом определело от кого письмо.

как обычно выбираю бюджет до 50 уе, выберу самый дешевый вариант.

если будет очень дорого откажусь от проекта.