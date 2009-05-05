Форма отправки на движке DLE с пoлучением в ПМ

$50
Веб-программированиеЗавершен3 заявки158 просмотров
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Нужна форма отправки даных в ПМ на сайте(не на мыло).

ТС на рисунке приложеном.

одно дополнение: пользователь должен быть авторизован на сайте, чтобы его автоматом определело от кого письмо.

как обычно выбираю бюджет до 50 уе, выберу самый дешевый вариант.

если будет очень дорого откажусь от проекта.

15 лет назад
alex25_06
37 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
prophetz
32 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$5
1 день
Быстрая кочественая работа, + взялся доделать с дополнительными условиями спустя пару месяцев. отлично знает DLE
Адекватный заказчик, оплата вовремя
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