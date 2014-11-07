Fint_ru

Владимир Fint_ru

 
38 летРоссия/Руза
18 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Адаптивная резиновая верстка bootstrap jquery gsap less

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery, (адаптация / внедрение плагинов), GSAP, {less}, Bootstrap.
  • Блочная фиксированная / резиновая, адаптивная верстка.
  • Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+, iOS, Android).
  • Читабельный код с комментариями.
Онлайн:

10:00 - 20:00 (мск)

AndroidiOSBootstrapjQuery
Портфолио
Отзывы заказчиков
zlenkokv
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Проверить код страницы html и исправить
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Deyneko_7
Евгений 
50 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Верстка страницы
Все ОК
Аналогично
Ответный отзыв
rosbiz
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Сделать несколько доработок
Работа выполнена очень быстро и качественно. Рекомендую.
Оперативно предоставлял все необходимые данные для выполнения задачи. Оплата сразу после исполнения.
Ответный отзыв
beauty_
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Внести корректировки в лэндинг
Спасибо Владимиру! Оперативно внес корректировки, поделился инструкциями и скриншотами, что очень будет мне полезно в дальнейшей работе!Обязательно обращусь еще!
Придраться не к чему). Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
DanilaEjov
Данила 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Увеличение картинок на сайте
Все быстро, качественно и не дорого. Даже немного больше чем просил. Рекомендую. С уважением, DanilaEjov
Получил все необходимое для работы, все оперативно принял и был на связи, оплата без задержек. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
HTML-верстка
4 отзыва
$5/час
от 3 дней
нет рейтинга