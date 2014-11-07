Адаптивная резиновая верстка bootstrap jquery gsap less
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery, (адаптация / внедрение плагинов), GSAP, {less}, Bootstrap.
- Блочная фиксированная / резиновая, адаптивная верстка.
- Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+, iOS, Android).
- Читабельный код с комментариями.
10:00 - 20:00 (мск)
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Портфолио
- Турники 3 в 1100 просмотров
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$50
10 баллов
9 лет назад
Все ОК
Ответный отзыв
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$10
10 баллов
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Работа выполнена очень быстро и качественно. Рекомендую.
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HTML-верстка
4 отзыва
$5/час
от 3 дней
нет рейтинга