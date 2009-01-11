Остался доволен. Сделали все в срок, как я и хотел. Давали рекомендации и вносили поправки в ТЗ, получилось отлично. Работают быстро и качественно, консультируют по любому вопросу. В дальнейшем буду обращаться, так как сотрудничество понравилось.