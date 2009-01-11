WizzArt

Сергей Семенуха WizzArt

 
43 годаУкраина/Черкассы
17 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Разработка ВЕБ скриптов в связке PHP+MySQL+JavaScript (jQuery + jQueryUI)

PHPJavascriptMySQLjQuery
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Отзывы заказчиков
XboxPro
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Формирование квитанции на сайте.
Спасибо, все сделал. Рекомендую для работы.
Задача поставлена четко. Коммуникативный. С оплатой были задержки, но только потому что у меня нету вебмани, а на р/с из России на Украину перечислять затруднительно.
Ответный отзыв
biz80
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$250
10 баллов
12 лет назад
Личный блог.
Остался доволен. Сделали все в срок, как я и хотел. Давали рекомендации и вносили поправки в ТЗ, получилось отлично. Работают быстро и качественно, консультируют по любому вопросу. В дальнейшем буду обращаться, так как сотрудничество понравилось.
Ответственный заказчик. Надеюсь, поработаем еще
Ответный отзыв
mzet
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 отзывов
$50
10 баллов
15 лет назад
Изображения медалей-"наград" пользователям сайта.
Реальные 10 балов - исполнение на самой высоте, ценник не задрал не смотря на то что сделал несколько больше. Сделанные работы значительно более профессионально выполнены чем дизайн сайта. Надо сайт подтягивать теперь :)
Интересный проект! Отличный заказчик! Быстрая оплата! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! 10+
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rosbiz
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Сделать красивые кнопочки.
Отличный исполнитель. Сделал все быстро и качественно. Всем рекомендую
Отличный заказчик! Знает чего хочет и моментально оплачивает работу.
Ответный отзыв
Fint_ru
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$45
10 баллов
15 лет назад
9 иконок для форума
Сделал все, как нужно менее чем за пол дня :) Рекомендую :)
Хорошо поработали!
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