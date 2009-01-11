Разработка ВЕБ скриптов в связке PHP+MySQL+JavaScript (jQuery + jQueryUI)
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
10 лет назад
Спасибо, все сделал. Рекомендую для работы.
Ответный отзыв
Задача поставлена четко. Коммуникативный. С оплатой были задержки, но только потому что у меня нету вебмани, а на р/с из России на Украину перечислять затруднительно.
$250
10 баллов
12 лет назад
Остался доволен. Сделали все в срок, как я и хотел. Давали рекомендации и вносили поправки в ТЗ, получилось отлично. Работают быстро и качественно, консультируют по любому вопросу. В дальнейшем буду обращаться, так как сотрудничество понравилось.
Ответный отзыв
Ответственный заказчик. Надеюсь, поработаем еще
$50
10 баллов
15 лет назад
Реальные 10 балов - исполнение на самой высоте, ценник не задрал не смотря на то что сделал несколько больше. Сделанные работы значительно более профессионально выполнены чем дизайн сайта. Надо сайт подтягивать теперь :)
Ответный отзыв
Интересный проект! Отличный заказчик! Быстрая оплата! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! 10+
$10
10 баллов
15 лет назад
Отличный исполнитель. Сделал все быстро и качественно. Всем рекомендую
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Знает чего хочет и моментально оплачивает работу.
$45
10 баллов
15 лет назад
Сделал все, как нужно менее чем за пол дня :) Рекомендую :)
Ответный отзыв
Хорошо поработали!