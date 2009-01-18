Сделать красивые кнопочки.

Иконки и Пиксель-артЗавершен19 заявок378 просмотров
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Нужно сделать красивые кнопочки.

Чтоб на них были вот такие надписи:

Почтовые коды Украины

Коды автомобильных номеров Украины

Наиболее употребимые сокращения названий организаций в Украине

Телефони екстрених служб України

ТЕЛЕФОННЫЕ КОДЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ УКРАИНЫ

Коды операторов мобильной связи стран мира

КЛАССИФИКАТОР СТРАН МИРА

Посольства, консульства Украины за рубежом

Посольства и консульства зарубежных государств в Украине

Органы государственной власти в Украине

Территория и население Украины

Перечень автомобильных дорог Украины общего пользования

Штрих-коды стран мира.

Пищевые добавки

азбука морзе

Конституция Украины

Длина кнопки одинаковая длина 600

Толщина 30

Цвет приятный голубой цвет, и чтоб не много прозрачным был.

Может если сможете то чтоб кнопочки анимированые были, если получится.

Желательно показать портфолио с готовыми кнопками, иконками.

Пишите ваши сроки и цены.

Только не нужно писать по 50-100-200$ за все кнопки.

Нужно сделать одну кнопку и просто в ней надписи поменять и все.

15 лет назад
rosbiz
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
WizzArt
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель. Сделал все быстро и качественно. Всем рекомендую
Отличный заказчик! Знает чего хочет и моментально оплачивает работу.
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