Нужно сделать красивые кнопочки.

Чтоб на них были вот такие надписи:

Почтовые коды Украины

Коды автомобильных номеров Украины

Наиболее употребимые сокращения названий организаций в Украине

Телефони екстрених служб України

ТЕЛЕФОННЫЕ КОДЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ УКРАИНЫ

Коды операторов мобильной связи стран мира

КЛАССИФИКАТОР СТРАН МИРА

Посольства, консульства Украины за рубежом

Посольства и консульства зарубежных государств в Украине

Органы государственной власти в Украине

Территория и население Украины

Перечень автомобильных дорог Украины общего пользования

Штрих-коды стран мира.

Пищевые добавки

азбука морзе

Конституция Украины

Длина кнопки одинаковая длина 600

Толщина 30

Цвет приятный голубой цвет, и чтоб не много прозрачным был.

Может если сможете то чтоб кнопочки анимированые были, если получится.

Желательно показать портфолио с готовыми кнопками, иконками.

Пишите ваши сроки и цены.

Только не нужно писать по 50-100-200$ за все кнопки.

Нужно сделать одну кнопку и просто в ней надписи поменять и все.