Шапка + водяной значок

$10
Иконки и Пиксель-артЗавершен13 заявок350 просмотров
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Нужно сделать маленький водяной значек для наложения на картинки и шапку для архива примерно такого же характера как и http://img11.nnm.ru/imagez/gallery/8/2/6/2/9/82629dee9adee2ce5c95c88ae6d1a7c7_full.jpg (верхняя часть) в формате psd, номера архивов буду добавлять сам))

15 лет назад
grizlismouk
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
yadroid
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад
15 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена качественно и быстро! В конце работы захотелось изюминки... и Дроид Дэн (yadroid) быстро и качественно удовлетворил мои капризы ;) было очень приятно работать, очень отзывчивый и приятный человек, сразу видно что ему дали руки чтобы творить, творить - действительно красивые вещи! В общем исполнением работой остался очень доволен, буду обращаться еще!
Корректен, умеет правильно поставить задачу, во время работы "накладок" не было! РЕКОМЕНДУЮ!!!
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