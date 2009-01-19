Шапка + водяной значок

Работа выполнена качественно и быстро! В конце работы захотелось изюминки... и Дроид Дэн (yadroid) быстро и качественно удовлетворил мои капризы ;) было очень приятно работать, очень отзывчивый и приятный человек, сразу видно что ему дали руки чтобы творить, творить - действительно красивые вещи! В общем исполнением работой остался очень доволен, буду обращаться еще!