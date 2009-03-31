Идеи иконок: аббревиатура, акроним и гор. линия

Необходимо 8 стильных иконок для сайта ! сроки 2 дня.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Прибегаем к помощи специалистов и носителей интересных идей! :) Платим за идею!
Нужно придумать три иконки: аббревиатура, акроним и редактирование горизонтальной линии. От вас требуется только идея интуитивно-понятных для пользователей изображений этих иконок.
Требования к иконкам:
1. Иконки будут размером 24х24 пикселя.
2. Варианты в виде на надписей, например: "ABBR" - аббревиатура, "A.B.С." - акроним не рассматриваются. Нужно придумать понятное графическое решение.
Автор оригинальной идеи будет вознаграждён и возможно подключён для реализации подобных идей в будущем.
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