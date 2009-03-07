Изображения медалей-"наград" пользователям сайта.

Требуется создать медали, которые будут выдаваться участникам сайта при определенных условиях. Для примера (описание/суть):

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50 объектов добавлено/автор

однажды имел объект с самым высоким рейтингом/идеалист

100 коментов добавлено/комментатор

прокоментировавшему объект первым 50 раз/первонах

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Медали будут четырех цветов - бронза, серебро, золото, платина. Для каждой медали необходимо нарисовать (или качественно скопипастить, и интегрировать в дизайн общий для всех медалей) сутевую иконку, как в рисунке вложении. Суммарное количество уникальных сутевых иконок для медалей - около 40. Суммарное количество медалей всех расцветок и сутевых иконок - около 120.

Тематика сайта - развлечения/игры итд.