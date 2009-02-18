Линейки и бегунки для форумов

$100
Иконки и Пиксель-артЗавершен9 заявок644 просмотра
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#1$

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ!!!

Для большего вдохновления посетите плиз, несколько форумов посвященных детям.

В подписях на них много разных линеек и бегунков.

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Нужно много линеек и бегунков для форумов и блогов.

В приложении бегунок, линейка и логотип.

Необходимо сделать линейки разные красивые на детскую тему с лого который в приложении.

Бегунки тоже разные мальчики и девочки, без лого.

В линейке обязательно лого в правом нижнем углу.

Это конкурс выкуплю по 0.5 уе все понравившееся бегунки и линейки, обязательное условие:

Все линейки и бегунки не более чем в 2 раза тяжелее примеров,

наличие лого на линейке

всё в гифе

15 лет назад
Xopca
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Победитель конкурса
Sanka1202
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
Человек ответственно подошел к работе, также Оксана обещала так сказать тех.поддержку в случае какихто нововеддений или доработок.
Заявки фрилансеров
Sanka1202
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
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