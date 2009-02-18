Портфолио: http://www.weblancer.net/users/Sanka1202//

• Иллюстрации;

• рисунки;

• отрисовка в векторе;

• разработка логотипа;

• разработка фирменного стиля;

• визитки;

• обработка цифровых изображений;

• коллажи;

• ретушь фото;

Владею программами: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, InDesign.

Работаю быстро и качественно.

Качества: креативность, ответственность , коммуникабельность, разносторонность исполнения.

Индивидуальный подход к каждому заказчику исходя из его пожеланий и финансовых возможностей.

При постоянном сотрудничестве стоимость работы обговаривается индивидуально.

Порядок работы:

Создание эскизов после получения ТЗ и уточнения деталей.

Утверждение выбранного варианта и внесение предоплаты – 10-30% в зависимости от объема и стоимости проекта. Возможна работа и без предоплаты

Доработка и завершение проекта. После оплаты высылаю работу

Оплата услуг возможна:

1) банковский перевод;

2) Webmoney (WMZ);

3) наличный расчет