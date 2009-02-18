Sanka1202

Оксана Слюсар Sanka1202

 
43 годаУкраина/Винница
15 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Портфолио: http://www.weblancer.net/users/Sanka1202//

• Иллюстрации;

• рисунки;

• отрисовка в векторе;

• разработка логотипа;

• разработка фирменного стиля;

• визитки;

• обработка цифровых изображений;

• коллажи;

• ретушь фото;

Владею программами: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, InDesign.

Работаю быстро и качественно.

Качества: креативность, ответственность , коммуникабельность, разносторонность исполнения.

Индивидуальный подход к каждому заказчику исходя из его пожеланий и финансовых возможностей.

При постоянном сотрудничестве стоимость работы обговаривается индивидуально.

Порядок работы:

Создание эскизов после получения ТЗ и уточнения деталей.

Утверждение выбранного варианта и внесение предоплаты – 10-30% в зависимости от объема и стоимости проекта. Возможна работа и без предоплаты

Доработка и завершение проекта. После оплаты высылаю работу

Оплата услуг возможна:

1) банковский перевод;

2) Webmoney (WMZ);

3) наличный расчет

InDesignIllustratorPhotoshop
Портфолио
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Отзывы заказчиков
xtrvweb
Хтр 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
$50
10 баллов
12 лет назад
Дизайн сайта
Отличный исполнитель. Прекрасно чуствует потребности клиента. Наилучшее впечетления от работы. Рекомендую.
Рекомендую, как отличного заказчика :) Отличное ТЗ, конструктивная критика и просто приятный в общении человек. Своевременная оплата. Спасибо за сотрудничество, было приятно работать :)
Ответный отзыв
chucker
Иванов 
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Дизайн сайта
Из предоставленных работ, выбрал действительно достойною! Также хочу отметить скорость и слаженность, были учтены все требования. Отличный исполнитель! Спасибо за сотруднечество!
Хороший вежливый заказчик, четкое ТЗ и комментарии для доработок. Оплата - без малейшей задержки. Спасибо за работу!
Ответный отзыв
xtrvweb
Хтр 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
$100
10 баллов
13 лет назад
Дизайн социальной сети
Все отлично, прекрасный исполнитель.
Отличный заказчик. Приятно было работать, наблюдается качественный подход к работе, вежливый и приятный заказчик, оплата сразу после выполнения работы. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
Xopca
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1
10 баллов
15 лет назад
Линейки и бегунки для форумов
Человек ответственно подошел к работе, также Оксана обещала так сказать тех.поддержку в случае какихто нововеддений или доработок.
Дизайн сайтов
3 отзыва
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
1 отзыв
от $5
от 2 дней
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
от $20
от 2 дней
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $10
от 2 дней
нет рейтинга
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $50
от 5 дней
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $20
от 3 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $20
от 2 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $10
от 2 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
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