• Иллюстрации;
• рисунки;
• отрисовка в векторе;
• разработка логотипа;
• разработка фирменного стиля;
• визитки;
• обработка цифровых изображений;
• коллажи;
• ретушь фото;
Владею программами: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, InDesign.
Работаю быстро и качественно.
Качества: креативность, ответственность , коммуникабельность, разносторонность исполнения.
Индивидуальный подход к каждому заказчику исходя из его пожеланий и финансовых возможностей.
При постоянном сотрудничестве стоимость работы обговаривается индивидуально.
Порядок работы:
Создание эскизов после получения ТЗ и уточнения деталей.
Утверждение выбранного варианта и внесение предоплаты – 10-30% в зависимости от объема и стоимости проекта. Возможна работа и без предоплаты
Доработка и завершение проекта. После оплаты высылаю работу
Оплата услуг возможна:
1) банковский перевод;
2) Webmoney (WMZ);
3) наличный расчет
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