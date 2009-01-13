Работа для профи в Photoshop

Прибегаем к помощи специалистов и носителей интересных идей! :) Платим за идею! Нужно придумать три иконки: аббревиатура, акроним и редактирование горизонтальной линии. От вас требуется только идея интуитивно-понятных для пользователей изображений этих иконок. Требования к иконкам: 1. Иконки ...
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Добрый вечер !!!
Нужен человек который очень хорошо разбирается и есть опыт работы в фотошопе...
задача заключается в том что нужно чуть чуть изменить готовый дизай нескольких страничек
указывайте ценны в час может за эскиз......
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