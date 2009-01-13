Работа для профи в Photoshop

Иконки и Пиксель-артЗакрыт49 заявок597 просмотров
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Добрый вечер !!!

Нужен человек который очень хорошо разбирается и есть опыт работы в фотошопе...

задача заключается в том что нужно чуть чуть изменить готовый дизай нескольких страничек

указывайте ценны в час может за эскиз......

15 лет назад
grabichev
Андрей 
41 годИзраиль
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
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