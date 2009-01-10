Картинка такси

Иконки и Пиксель-артЗакрыт30 заявок488 просмотров
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Требуется png-картинка на прозрачном фоне. Нужно в точности перерисовать такси в увеличенном виде.

15 лет назад
iconix
48 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
wind-wings
Анжелика 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
$15
2 дня
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