Картинка такси

Есть два логотипа, в каждом из которых существует отличительный элемент. Необходимо перенести отличительные элементы в иконки (favicon) и в результате получить две иконки для двух сайтов. Опыт рисования иконок ОБЯЗАТЕЛЕН (!!!), не нужно сообщать, что опыта нет ...