Иконка для iPhone приложения

Прибегаем к помощи специалистов и носителей интересных идей! :) Платим за идею! Нужно придумать три иконки: аббревиатура, акроним и редактирование горизонтальной линии. От вас требуется только идея интуитивно-понятных для пользователей изображений этих иконок. Требования к иконкам: 1. Иконки ...
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Введение: существует iPhone приложение, которые в случае чрезвычайной ситуации по нажатию кнопки отсылает SMS сообщения с просьбой о помощи по заданым номерам с Вашими координатами
Название приложения: iPanic
Приложению требуется оригинальная иконка. Как пример - красная кнопка с надписью Panic.
Размер иконки - 57х57
Формат - png
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