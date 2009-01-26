Иконка для iPhone приложения

$20
Иконки и Пиксель-артЗавершен21 заявка1195 просмотров
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#1$

Введение: существует iPhone приложение, которые в случае чрезвычайной ситуации по нажатию кнопки отсылает SMS сообщения с просьбой о помощи по заданым номерам с Вашими координатами

Название приложения: iPanic

Приложению требуется оригинальная иконка. Как пример - красная кнопка с надписью Panic.

Размер иконки - 57х57

Формат - png

15 лет назад
ivcab
64 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Победитель конкурса
beatom
43 годаУкраина
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
Предложил дейсвительно лучшие варианты. Отличный дизайнер. Спасибо.
Хороший человек и адеквантный заказчик. Остался доволен сотрудничеством по проекту.
Заявки фрилансеров
beatom
43 годаУкраина
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
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