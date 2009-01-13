Нужно сделать статусы для торрент трекера.

# 1 — $

Нужно сделать красочно типо http://s51.radikal.ru/i134/0901/bd/1a8f77f7e4a0.png

Пока сделать статус админ можно каритинку соответствующую работы выкладывайте сюда я выберу

не надо делать, мечи пингвины и сё такое, верни метеора и ту картику и всё поменяй под этот самый обычный но красивый стиль

Работы выкладываем сюда или даем ссылки я выберу и оплачу а вы мне psd