Нужен шаблон для Joomla + интегрировать в дизайн

Имеется сайт сделанный под заказ (www.kavkazsport.com), имеется несколько модулей (лучшиe спортсмены + рейтинг + медали). Там есть и админка.

Мне нужна новосная система, что-бы публиковать новости + модуль контента. Что-бы не заказывать их с нуля, решил воспользоваться системой Джумла, где имеется новостной + контентный модули (+ комментарии).

Это предистория.

1.

Мне пригледелся один шаблон который стоит на (http://mixfight.com.ua), мне он вполне подходит, может такой уже есть готовый, может нужно сделать его...

Итог должен быть таким-же ну или по лучше местами (если предложите улучшить).

установить, настроить и т.д... для мне не проблема, вопрос стоит в визуальной пользовательской части сайта.

2. После настройки Джумлы, нужно подстроить в его дизайн мой сайт (кавказспорт.ком). Не нужно интегрировать админку, или какие то коды, просто сохрняeм шапку и меню Джумлы, и под ним открываем страницы моего сайта.

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