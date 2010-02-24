Необходимо провести редизайн сайта Интернет магазина по управлением 1С Bitrix. Создание дизайна, дополнительная проработка второстепенных страниц Верстка Работы по установке дизайна, настройке дополнительного функционала: • Интеграция разработанного дизайна: настройка отображения главной страницы, ...
Дизайн сайта небольшой юридической компании
Необходимо разработать "под ключ" сайта юр. компании. От компании только информация об услугах, от дизайнера все остальное.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $2500Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт15 лет назад
- $10
Требуется совершить простые действия над предоставленным макетом. 1) На картинке можно проследить 2 больших графических образа в виде этаких разводов, слева и справа в верхней части. Если присмотреться то видно ...Закрыт15 лет назад
Здравствуйте. нужен редизайн сайта www.ilovehomeclub.ru в стиле http://www.pipstudio.com/ Материал предоставим( нарезки диза для главной..) но не много.. там есть флеш меню и шкатулка очень нравится( придумать похожее решение) сайт будет не интернет ...Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $200
Дизайн для сайта визитки. Фруктово овощная тема. планируется что-то типа этого: http://www.z-y-fruits.ru/ легкость, простота. ничего нагруженного нет. но это слишком просто. в плане именно дизайна. есть ...Закрыт15 лет назад
Необходимо создать дизайн сайта web 2.0 Дизайн нескольких страниц + по возможности верстка. Страницы: главная, регистрация, вход + еще несколько, которые будем обсуждать в дальнейшем. Сразу говорю: нужен профи, который ...Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт15 лет назад
Оформление главной (стартовой) страницы для внутрисетевого портала. Дизайн главной страницы, формы регистрации и формы восстановления пароля для почтового сервиса.Завершен15 лет назад
Нужно нарисовать на высоком уровне шапку для сайта клана в онлайн игре. Шапка должна быть хорошо детализована и персонажи качественно прорисованы. Там также должны присутствовать небольшие флэш вставки: огонь горит, оружие сверкает ...Завершен15 лет назад
- $20
Требуется шапка для сайта www.bu-mebel.com Требования: - размер логотипа должен заполнять всю область шаблона под шапку - гармонировать с общим цветовым фоном сайта, не сильно выделяясь, чтобы визуально не перекрывал ...Завершен15 лет назад
- $15
На странице уже есть разметка блоков и таблица стилей, осталось добавить небольшие графические элементы (рамки, кнопку, разделитель и т.п.), вписать в общий дизайн сайта. Желательно справиться за несколько часов.Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен редизайн текущего сайта компании www.tmpk.net Представление о том, что нужно сделать уже существует, необходим человек, который бы сделал дизайн для новых страниц сайта.Дизайн сайтов61 заявкаЗакрыт15 лет назад