Дизайн сайта небольшой юридической компании

Здравствуйте. нужен редизайн сайта www.ilovehomeclub.ru в стиле http://www.pipstudio.com/ Материал предоставим( нарезки диза для главной..) но не много.. там есть флеш меню и шкатулка очень нравится( придумать похожее решение) сайт будет не интернет ...