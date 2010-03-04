На странице уже есть разметка блоков и таблица стилей, осталось добавить небольшие графические элементы (рамки, кнопку, разделитель и т.п.), вписать в общий дизайн сайта. Желательно справиться за несколько часов.
Нужна шапка для сайта
Требуется шапка для сайта www.bu-mebel.com
Требования:
- размер логотипа должен заполнять всю область шаблона под шапку
- гармонировать с общим цветовым фоном сайта, не сильно выделяясь, чтобы визуально не перекрывал содержимое сайта
- слоган "Вся б/у мебель страны"
- изображения на логотипе должны быть на тему мебели, должны быть также изображены пару человек. Мебел на изображениях не должна быть ультрасовременной, но и не совсем убитой
Бюджет 20$
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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