Нужна шапка для сайта

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки368 просмотров

Требуется шапка для сайта www.bu-mebel.com

Требования:

- размер логотипа должен заполнять всю область шаблона под шапку

- гармонировать с общим цветовым фоном сайта, не сильно выделяясь, чтобы визуально не перекрывал содержимое сайта

- слоган "Вся б/у мебель страны"

- изображения на логотипе должны быть на тему мебели, должны быть также изображены пару человек. Мебел на изображениях не должна быть ультрасовременной, но и не совсем убитой

Бюджет 20$

15 лет назад
-Andrey-
53 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

MaverickCarbine
41 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$15
3 дня
Работа сделана в срок и качественно, результат работы получился лучше моей задумки, т.к. он смог предложить лучший вариант.

Заявки фрилансеров

MaverickCarbine
41 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад

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