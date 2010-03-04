Нужна шапка для сайта

Требуется шапка для сайта www.bu-mebel.com

Требования:

- размер логотипа должен заполнять всю область шаблона под шапку

- гармонировать с общим цветовым фоном сайта, не сильно выделяясь, чтобы визуально не перекрывал содержимое сайта

- слоган "Вся б/у мебель страны"

- изображения на логотипе должны быть на тему мебели, должны быть также изображены пару человек. Мебел на изображениях не должна быть ультрасовременной, но и не совсем убитой

Бюджет 20$