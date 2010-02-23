Редизайн сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт54 заявки447 просмотров

Нужен редизайн сайта без изменения текущей структуры сайта.

Цель : оживить и улучшить читабельность сайта.

15 лет назад
rost2009
Олег 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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