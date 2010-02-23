Отрисовать шапку

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка172 просмотра

Нужно отрисовать очень простую шапку для сайта

отрисовал бы сам, но времени нет сейчас

пример того, что требуется в приложении...нужен только фон (небо и холмы)...без японок

шанс проявить себя начинающим иллюстраторам;)

15 лет назад
Maksak
Максим 
32 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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