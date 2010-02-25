Дизайн для сайта

Ранее с Валерием работал только, по неймингу и баннерам. В этот раз решил испытать на предмет дизайна для сайта компании. Ну и собственно все у Валеры как обычно..... Качество на высоте, Подход, Креативность ( если учесть, что ТЗ практически никакое), четкое понимание вопроса и того что я хочу, при этом сам я, и не представлял даже картинки того что именно хочу, Скорость исполнения, Профессионализм, всегда и как обычно на связи, а самое главное терпеливое отношению к заказчику. Теперь смело могу его рекомендовать всем, как очень хорошего и креативного исполнителя, отвечающего за качество своих работ, при чем не только в нейминге и рисовании баннеров, но и в дизайне сайтов! Валер, еще раз тебе огромное спасибо за проделанный тобой, титанический труд, уверен, что еще не один проект воплотим с тобой в жизнь! С уважением, DanilaEjov.