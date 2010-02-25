Дизайн для сайта

$110
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен27 заявок335 просмотров

Необходимо создать дизайн для сайта для компании занимающейся оклейкой автомобилей пленками и тюнингом.

Ваши предложения пишем все в ветке проекта. При этом не забываем выставлять сроки и цену.

На сообщения в icq и в личке отвечать не буду, Т.З. будет направленно выбранному исполнителю.

С уважением, DanilaEjov

15 лет назад
DanilaEjov
Данила 
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад
$100
2 дня
Ранее с Валерием работал только, по неймингу и баннерам. В этот раз решил испытать на предмет дизайна для сайта компании. Ну и собственно все у Валеры как обычно..... Качество на высоте, Подход, Креативность ( если учесть, что ТЗ практически никакое), четкое понимание вопроса и того что я хочу, при этом сам я, и не представлял даже картинки того что именно хочу, Скорость исполнения, Профессионализм, всегда и как обычно на связи, а самое главное терпеливое отношению к заказчику. Теперь смело могу его рекомендовать всем, как очень хорошего и креативного исполнителя, отвечающего за качество своих работ, при чем не только в нейминге и рисовании баннеров, но и в дизайне сайтов! Валер, еще раз тебе огромное спасибо за проделанный тобой, титанический труд, уверен, что еще не один проект воплотим с тобой в жизнь! С уважением, DanilaEjov.
Данила снова продемонстрировал прекрасные навыки руководителя проекта. Четкие у своевременные указания ускоряют работу и уменьшают временные затраты. Постоянная связь, быстрая и полная оплата - лучшие рекомендации руководителю. Готов к труду - под началом Данилы. ****************************************** РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ!

Заявки фрилансеров

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад

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