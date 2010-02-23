Требуется веб дизайнер. Необходимо нарисовать автомобильный сайт. Из понравившихся jeepsib.ru такая же небольшая шапка. Ширина 1000. Сайт автозапчастей. Дизайн для Joomla 1.5.x. Наличие портфолио обязательно. Пожалуйста указывайте сроки и стоимость. Чтобы и Ваше и мое ...
Дизайн для seo блога
Дизайн для seo блога
Предпочтения светлые цвета и web 2.0 стиль.
Выслушаю предложения, желательно наличие портфолио.
пример вышлю в приват.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
Поздравляю всех мужчин с Днем Защитника Отечества. Думаю у нас в стране после 25 февраля наступит потепление в экономике, политике и в человеческих Душах. Мы уже приступаем к работе. Теперь ближе к ...Дизайн сайтов45 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Нужно сделать дизайн для казино, НЕ флеш. Все предложения в личку. Желательно примеры своих работ.Завершен15 лет назад
- $100
Необходимо нарисовать дизайн сайта для новостного портала. Главная и пара внутренних страниц. Предложения оставлять только тут, в личку прошу не беспокоить.Завершен15 лет назад
Нужен дизайн для сайта обмена электронной валюты. По стилю должен напоминать дизайн сайта Альфа банк. Более подробное техническое задание будет выслано исполнителю с наиболее понравившимися работами и ценой. Ответственному исполнителю в случае ...Дизайн сайтов46 заявокЗакрыт15 лет назад
- $20
Нужно добавить колонку в шаблон сайта. На данный момент есть две колонки, надо добавить третью. Нужно слегка отредактировать файл стилей. Шаблон под DLEДизайн сайтов4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $100
Привет всем. Требуется создать дизайн для новостного сайта о недвижимости. Примерно знаю, чего хочу. Если были подобные работы, оставляйте пожалуйста на них ссылочки.Завершен15 лет назад
- $75
Предистория: Есть новая WEB студия, у нас уже есть свой движок и небольшое количество клиентов которые были наработаны учредителями студии еще до ее открытия. Сейчас ведется развитие студии. Подбор дизайнера, выбор плана развития и ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт15 лет назад
- $75
Требуется разработать дизайн главной страницы и страницы каталога интернет-магазина детских товаров. Не требуется высокохудожественных решений. Всё должно быть просто, функционально и иметь современный стиль. Нравится дизайн главной страницы yell.ru и страниц каталог у ...Завершен15 лет назад
Нужно нарисовать 5-6 страниц сайта для айфона с учетом и айфоновского стиля и дизайна самого основного сайтаЗакрыт15 лет назад