Дизайн для seo блога

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт15 заявок244 просмотра

Дизайн для seo блога

Предпочтения светлые цвета и web 2.0 стиль.

Выслушаю предложения, желательно наличие портфолио.

пример вышлю в приват.

15 лет назад
prof4seo
Игорь 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

silenter
Глеб 
34 года
19 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
15 лет назад
$30
3 дня

Заявки фрилансеров

silenter
Глеб 
34 года
19 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
15 лет назад

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