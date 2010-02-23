Необходимо: 1) разработать дизайн сайта посвященному играм в казино (переделать дизайн сайта http://winatcasino.at.ua/ ) 2) создать сайт используя только Static HTML + JavaScript Требования: 1) Хеадер сайта (логотип) должен ...
Дизайн каталога ресторанов
Необходимо отрисовать дизайн каталога баров/ресторанов. Наброски имеются. Логотип тоже. Основные страницы, которые нужно отрисовать - главная, страница новости, страница заведения, страница меню и еще несколько страниц.
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