Поддержка сайта (частичный редизайн, обновления)

Требуется выполнения ряда работ по обслуживанию существующего сайта.

Сайт выполнен статическими страницами.

Нужен частичный "редизайн" - в кавычках потому что это касается изменения только отдельных элементов - например цвета кнопок, заливки частей страницы и т.д.

Наполнение новым контентом существующих страниц.

Создание новых страниц с новым контентом по тому же дизайну соответсвующих разделов.

обьем - пока не будут удовлетворены все пожелания руководства проекта )))

срок работ до 2 недель.

Оплата по факту выполнения всех работ.