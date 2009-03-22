$500
Нужен редизайн сайта без изменения текущей структуры сайта. Цель : оживить и улучшить читабельность сайта.
Дизайн сайтов54 заявки
Закрыт
15 лет назад
Нужен редизайн сайта без изменения текущей структуры сайта. Цель : оживить и улучшить читабельность сайта.
Нужно нарисовать иконки для сайта. Пока 4 штуки. Бюджет 100 рублей за иконку.
Регистрация нужна ручная, каталоги – не требующие обратной ссылки. Предлагайте ваши цены и количество каталогов, в которых вы сможете зарегить (также зарегестр. в поисковиках )
Нарисовать флеш-баннер. Срок сегодня.
Для сайта требуется разработать логотип и шапку. Срок 3 дня
Необходим SEO-копирайтинг и рерайтинг по тематике "Недвижимость". 40 рублей копирайтинг за 1000 зн, 20 рублей рерайтинг за 1000 зн, и постоянные заказы срок – до завтра
Требуется создать дизайн