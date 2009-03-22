rost2009

Олег rost2009

 
125 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Valu11
38 лет
16 лет в сервисе
Была
день назад
$40
10 баллов
16 лет назад
Требуется разработать логотип и флеш шапку.
Хороший заказчик. Очень терпеливый. Также приятный в общении человек!. Оплата в срок, в полном объеме. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Обращайтесь
Валентина отличный исполнитель. действует очень оперативно, понимая что нужно клиенту. Спасибо Вам! РЕКОМЕНДУЮ !!!
Ответный отзыв
helendov
47 лет
17 лет в сервисе
Была
год назад
$9
10 баллов
16 лет назад
Необходим SEO-копирайтинг по тематике Недвижимость
Весьма довольна начавшимся сотрудничеством с Олегом. Краток, но четко знает, чего хочет, на все вопросы получила ответ, оплата моментальная сразу после окончания работы. Рекомендую!
Человек очень ответственый и хорошо знающий свое дело. Все работы выполняет в срок. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество
Ответный отзыв